Пострадавший от столкновения с Кучеровым игрок «Нью-Джерси» получил сотрясение мозга
Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Сами Ватанен получил травму головы, сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы клуба, у финна диагностировано сотрясение мозга в результате столкновения с российским нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым в одном из матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Ранее сообщалось, что Кучеров избежит наказания за данный инцидент.
«Тампа» обыграла «Нью-Джерси» в четвертом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ со счетом 3:1. Кучеров отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
#NJDevils: Sami Vatanen confirms he sustained a concussion and a facial laceration from the Kucherov hit in Game 4.— Amanda Stein (@amandacstein) 24 апреля 2018 г.