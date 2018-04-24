«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Английский «Ливерпуль» на своем поле победил итальянскую «Рому» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 5:2. Об этом сообщает «Советский спорт».

Счет в матче на 35-й минуте встречи открыл полузащитник хозяев Мохамед Салах, который спустя 10 минут оформил дубль. Голы в составе победителей на свой счет также записали Садио Мане и Роберто Фермино, оформивший дубль.

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За гостей на 81-й минуте забил Эдин Джеко, на 85-й минуте пенальти реализовал Диего Перотти.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч

Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) — Рома (Рим, Италия) — 5:2

Голы: 1:0 – Салах – 35, 2:0 – Салах – 45, 3:0 – Мане – 56, 4:0 – Фирмино – 61, 5:0 – Фирмино – 68, 5:1 – Джеко – 81, 5:2 – Перотти – 85 (пен)

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.