Александрова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Штутгарте

Россиянка Екатерина Александрова проиграла датчанке Каролине Возняцки со счетом 2:6, 2:6 в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте. Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча длилась 1 час 9 минут и завершилась.

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Датчанка выполнила один эйс, реализовала пять брейк-пойнтов из шести и допустила две двойные ошибки.

На счету россиянки три эйса, четыре ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт.

Теннис. Стамбул 2018. 1-й круг

Каролина Возняцки — Екатерина Александрова — 6:2 6:2

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг турнира в Штутгарте.