Шарапова проиграла Гарсии и не смогла выйти во второй круг в Штутгарте
Российская теннисистка Мария Шарапова уступила француженке Каролин Гарсии со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 4:6 и не смогла выйти во второй круг на грунтовом турнире в немецком Штутгарте. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча длилась два часа 47 минут.
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Шарапова выполнила 17 подач навылет, допустила 10 двойных ошибок и три раза взяла чужую подачу.
На счету Гарсии шесть эйсов, четыре двойные ошибки и шесть упущенных брейк-пойнтов.
Следующая встреча француженки пройдет с украинкой Мартой Костюк.
Теннис. Штутгарт 2018. 1-й круг
Мария Шарапова — Каролин Гарсия — 6:3 6:7 4:6