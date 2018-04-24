Экс-игрок «Спартака» Павлюченко поддержал команду после поражения от «Ахмата»

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Павлюченко поддержал команду после поражения от грозненского «Ахмата» в матче 27-го тура чемпионата России, передает «Советский спорт».

«Друзья, надо любить тех футболистов, которые сегодня в команде, ведь они, в прошлом сезоне, принесли чемпионство. Не надо команду сегодня поливать грязью, надо просто быть с командой. И я много слышу негатива в адрес Глушакова, сегодня команда была без него, и что?

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И я знаю, что болельщики «Спартака», независимо от результата, будут всегда с командой. Давайте любить «Спартак», каков он есть», – написал Павлюченко в твиттере.

Встреча между «Спартаком» и «Ахматом», которая прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прокомментировал матч с «Ахматом» в чемпионате России по футболу.