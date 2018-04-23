Испанию лишили молодежного ЧЕ по тяжелой атлетике из-за непризнания независимости Косова

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) приняла решение отменить проведение молодежного чемпионата Европы 2018 года в испанском городе Ла-Корунье из-за позиции государства по вопросу признания независимости Косова, передает ТАСС.

Пои информации Inside the games, Испания входит в список европейских стран, которые не признают независимости Косова. В результате Федерация перенесла проведение юношеского и молодежного чемпионатов Европы в Польшу.

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Национальный олимпийский комитет (НОК) Косова стал членом Международного олимпийского комитета (МОК) в 2014 году, после чего Европейская федерация тяжелой атлетики признала федерацию Косова.

На данный момент Республику Косово признают независимой 105 стран. Против признания республики выступают более 60 государств.