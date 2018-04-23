«Кливленд» сравнял счет в серии плей-офф НБА с «Индианой»
«Кливленд Кавальерс» обыграл «Индиану Пэйсерс» в четвертом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Индианаполисе, завершилась со счетом 104:100 в пользу гостей. В составе победителей дабл-дабл оформил Леброн Джеймс (32 очка и 13 подборов).
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У хозяев дабл-дабл на счету Тэда Янга (12 очков и 16 подборов).
Счет в серии до четырех побед равный — 2-2.
Следующая встреча пройдет 26 апреля в Кливленде.
Ранее «Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Торонто Рэпторз».
НБА. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. 4-й матч
«Индиана Пэйсерс» (США, Индианаполис) — «Кливленд Кавальерс» (США, Кливленд) — 104:100 (24:30, 26:30, 28:20, 22:24)