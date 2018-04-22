Зарипов предложил переименовать Кубок Гагарина в Кубок Татарина

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов в шутливой форме предложил новое название Кубку Гагарина.

«Кубок Татарина? Может, после третьего раза руководство КХЛ задумается о таком переименовании», — цитирует Зарипова «РИА Новости».

Он также поделился впечатлениями от победы в финале.

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«Эмоции после каждой победы одинаковые — максимально положительные. Их ни с чем не сравнить. Мы начинаем сезон с желанием победить, и нам это удалось», — заявил хоккеист.

Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» на своем льду одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина со счетом 1:0 в пользу хозяев. Казанский клуб в рекордный третий раз стал обладателем данного трофея.

В истории турнира по два титула завоевывали петербургский СКА, московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург».

Кроме того, Зарипов стал первым в истории КХЛ пятикратным обладателем Кубка Гагарина.