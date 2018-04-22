Кенийка Черуйот стала победительницей Лондонского марафона

Победителем ежегодного Лондонского марафона в 2018 году стала кенийская спортсменка Вивиан Черуйот. Об этом сообщает ТАСС.

Ее время на финише составило 2 часа 18 минут 31 секунду.

Второе место заняла ее соотечественница Бриджит Косгей (2:20.13), третье — представительница Эфиопии Таделех Бекеле (2:21.30).

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Лондонский марафон — один из шести крупнейших в мире. Входит в серию World Marathon Majors наряду с марафонами в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Берлине и Токио. Ежегодно в нем участвует около 40 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что старт марафона в этом году дала королева Великобритании Елизавета II.