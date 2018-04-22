Сборная России по теннису вылетела из Второй мировой группы Кубка Федерации

Россиянка Екатерина Макарова уступила представительнице Латвии Анастасии Севастовой в четвертой встрече стыкового матча Второй мировой группы Кубка Федерации по теннису. Об этом сообщает ТАСС.

Макарова уступила в двух сетах со счетом 2:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

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Общий счет в матче стал 4:1 в пользу Латвии. Сборная России лишилась шансов на сохранение во Второй мировой группе и со следующего сезона впервые с 1997 года будет выступать в Европейско-африканской зоне I.

Теннис. Кубок Федерации. Стыковой матч

Анастасия Севастова (Латвия) — Екатерина Макарова (Россия) — 6:2, 7:5