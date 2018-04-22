Болельщики «Барселоны» освистали гимн Испании в присутствии короля
Болельщики каталонской «Барселоны» перед началом финального матча Кубка Испании с «Севильей» освистали гимн страны. Об этом сообщает «Советский спорт».
Встреча проходила на домашнем стадионе мадридского «Атлетико» «Ванда Метрополитано», на арене присутствовал король Испании Филипп VI.
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Поклонники «Севильи» гимна не освистывали.
Матч завершился разгромной победой «Барселоны» со счетом 5:0. Каталонский клуб выиграл 30-й Кубок страны.
Ранее сообщалось, что Андреас Иньеста не сдержал слез после замены в своем последнем финале Кубка Испании.
Así ha sonado el himno de España en el #Wanda #Metropolitano (vía @JulianPereiraDj). pic.twitter.com/cmBaoncqZm— Radio MARCA (@RadioMARCA) 21 апреля 2018 г.