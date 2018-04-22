Министр спорта России обсудит с главой ИААФ вопрос восстановления ВФЛА

Министр спорта России Павел Колобков и руководитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коэ проведут встречу для обсуждения вопроса восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ТАСС.

«К настоящему времени проведена масштабная работа, направленная на выполнение критериев восстановления ВФЛА в ИААФ.

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В том числе внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части увольнения тренеров за нарушения антидопинговых правил; утверждены правила ВФЛА о лицензировании тренеров; введены изменения в правила соревнований для юношей и девушек в части обязательного прохождения дистанционного антидопингового обучения на сайте РУСАДА.

Вопрос восстановления ВФЛА станет основным на встрече, которая пройдет 23 апреля», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Министерства спорта, встреча состоится 23 апреля в Монако в штаб-квартире ИААФ.

Ранее глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин выразил надежду на восстановление организации в правах.