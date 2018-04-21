Шипулин ответил на вопрос про завершение спортивной карьеры

Олимпийский чемпион, российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о том, будет ли продолжать свою спортивную карьеру. Слова атлета приводит ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

«Во избежание метаний и чтобы не давать ложную надежду болельщикам скажу так — обсудим это осенью. Сентябрь или октябрь.

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В прошлом году мы с врачами договорились, что после олимпийского сезона мне надо примерно полгода отдохнуть, дальше мне нельзя заниматься по состоянию здоровья.

У меня были обнаружены серьезные проблемы со здоровьем, о которых я не хотел бы говорить. Мы работали эти четыре года с осознанием того, что это будут мои последние годы выступлений, поэтому, если бы меня сейчас спросили о том, завершаю ли я карьеру, я бы ответил утвердительно», — сказал Шипулин.

Ранее Шипулин прокомментировал итоги сезона-2017/18.