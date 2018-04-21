«Филадельфия» победила «Питтсбург» и сократила отставание в серии

«Филадельфия» на выезде одержала победу над «Питтсбургом» со счетом 4:2 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Самым результативным игроком матча был признан форвард гостей Валттери Фильппула, набравший три (1+2) очка.

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В составе «Пингвинз» голами отличились Брайан Раст и Джейк Гюнцель.

Российский форвард хозяев Евгений Малкин не показал результативных действий с показателем полезности «-2».

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч

Питтсбург Пингвинз (Питтсбург) — Филадельфия Флайерз (Филадельфия) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: 0:1 – Жиру (Ворачек, Фильппула) – 17:29 (5x5),

1:1 – Раст (Шири, Брассар) – 32:00 (5x5),

2:1 – Гюнцель (Кросби, Симон) – 36:45 (5x5),

2:2 – Фильппула (Лехтеря) – 38:15 (4x5),

2:3 – Кутюрье (Симмондс) – 58:45 (5x5),

2:4 – Рид (Фильппула) – 59:42 (en)