В Москве изменили график отключения горячей воды в связи с ЧМ-2018

Московская объединенная энергетическая компания, отвечающая за снабжение жителей Москвы и Московской области горячей водой и отоплением, приняла решение изменить график отключения горячей воды в связи с проведением чемпионата мира по футболу, передает «Советский спорт».

«График летних профилактических работ скорректирован с учетом проведения в Москве матчей чемпионата мира по футболу», — говорится в заявлении на сайте организации.

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Данное решение было принято ради обеспечения максимального комфорта для жителей столицы, а также гостей Москвы и участников турнира.

При этом в компании отметили, что от профилактических работ не отказались. На время мундиаля будет разработана специальная программа. Отмечается, что отключение горячей воды продлится не более десяти дней.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.