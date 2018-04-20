Экс-тренер «Милана» может сменить Манчини на посту наставника «Зенита»
Сербский специалист Синиша Михайлович может стать новым главным тренером петербургского «Зенита», который сейчас возглавляет итальянец Роберто Манчини, сообщает «Советский спорт».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Михайлович может возглавить сине-бело-голубых, если нынешний наставник петербургского клуба станет главным тренером сборной Италии.
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Михайлович возглавлял национальную команду Сербии, а также итальянские клубы «Болонья», «Катаниия», «Фиорентина», «Сампдория», «Милан» и «Торино».
Ранее сообщалось, что о приглашении Манчини в сборную Италии будет объявлено до 20 мая.