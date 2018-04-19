«Наполи» начал переговоры с ЦСКА по переходу футболиста сборной России

Футболист ЦСКА и сборной России Александр Головин может продолжить карьеру в итальянском «Наполи», сообщил известный комментатор Нобель Арустамян. Его слова приводит «Чемпионат».

«По моей информации, к Головину есть довольно серьезный интерес со стороны «Наполи». Итальянский суперклуб проявляет большое внимание к игроку. Более того, на прошлой неделе агенты, посредники этой сделки, были в Италии и разговаривали с представителями «Наполи» о возможном предложении, которое поступит летом в адрес ЦСКА.

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«Понятно, что сумма будет не € 8 млн, как было год назад от «Арсенала», а в два раза больше — это минимум, на что рассчитывает ЦСКА», — заявил комментатор, добавив, что сумма может быть «более внушительной».

Ранее сообщалось, что три европейских клуба проявляют интерес к футболисту «Краснодара».