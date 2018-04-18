Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Амкар» в матче чемпионата России

ЦСКА на своем поле разгромил пермский «Амкар» со счетом 3:0 в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает «Советский спорт».

Счет в матче на 44-й минуте открыл Витиньо после передачи Ахмеда Мусы.

Дублем отличился нападающий московского клуба Федор Чалов.

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ЦСКА переместился на третье место в турнирной таблице РФПЛ с 48 очками. «Амкар» находится на 13-й строчке с 28 очками.

Россия — Премьер-Лига. 23-й тур

ЦСКА (Москва) — Амкар (Пермь) — 3:0

Голы: 1:0 – Витиньо – 44, 2:0 – Чалов – 45+1, 3:0 – Чалов – 61