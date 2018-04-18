У самолета с баскетболистами при посадке загорелось шасси

У самолета с литовскими баскетболистами клуба «Жалигирис» в афинском аэропорту загорелось шасси. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Eurohoops, возгорание возникло из-за проблем с тормозами.

В аэропорту самолет ожидали пожарные машины. Тренеры и игроки клуба узнали о ситуации с возгоранием уже после его ликвидации.

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Отмечается, что «Жальгирис» прилетел в Афины на первый матч серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги с «Олимпиакосом».

Ранее московский ЦСКА на выезде уступил латвийскому «Жальгирису» в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.