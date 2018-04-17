ЦСКА одержал победу над «Химками» в первом матче 1/4 финала Евролиги

Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая на арене «Мегаспорт», завершилась со счетом 98:95 в пользу армейцев. В составе победителей самым результативным игроком стал Серхио Родригес, набравший 22 очка.

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У гостей 22 очка на счету лидера «Химок» Алексея Шведа.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу армейцев.

Следующая встреча пройдет на паркете ЦСКА 19 апреля.

Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. 1-й матч

ЦСКА (Россия, Москва) — «Химки» (Россия, Химки) — 98:95 (25:34, 21:20, 26:21, 26:20)