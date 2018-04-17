Карякин подарил Шварценеггеру набор шахмат за звание чемпиона мира

Российский гроссмейстер Сергей Карякин и организаторы матча за шахматную корону отправили актеру Арнольду Шварценеггеру подарок в виде набор шахмат, аналогичным которому будет играться матч за звание чемпиона мира-2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Привет, мой любимый актер. Удачи, хорошего самочувствия вам и играйте в шахматы», — сказал Карякин на видео, опубликованном на странице организаторов матча за звание чемпиона мира World Chess в инстаграме.

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Также Шварценеггера пригласили на матч за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной, который состоится в ноябре в Лондоне.

Ранее Шварценеггер перенес операцию на сердце. 70-летний актер заявил, что чувствует себя хорошо и играет в шахматы, чтобы освежить свой ум.