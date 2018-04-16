УЕФА не будет открывать дисциплинарное дело о расизме в ЦСКА

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что не планируют открывать дисциплинарное дело в отношении московского ЦСКА из-за возможного проявления расизма со стороны болельщиков в матче против лондонского «Арсенала» (2:2). Об сообщает ТАСС.

«В официальных рапортах по проявлению расизма болельщиками ЦСКА в адрес футболистов лондонского «Арсенала» ничего не сообщается, а также отсутствуют необходимые доказательства. На данном этапе дисциплинарное дело не открыто.

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31 мая УЕФА рассмотрит только использование и бросание болельщиками пиротехники, а также закрытие выходов с трибун стадиона», — заявили в пресс- службе.

Ранее фотограф агентства Reuters услышал от фанатов московского ЦСКА расистские кричалки в адрес темнокожих игроков «Арсенала» в ответном матче команд в 1/4 финала Лиги Европы.