Футбольный матч в Пятигорске открыл медведь

Медведь по кличке Тима открыл матч 27-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между пятигорским «Машуком-КМВ» и «Ангуштом» из Назрани. Об этом сообщает «Советский спорт».

Перед началом игры дрессированный медведь сел на задние лапы и несколько раз похлопал, а во время открытия матча передал мяч главному арбитру матча.

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Встреча завершилась победой «Ангушта» со счетом 3:0.

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