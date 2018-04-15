Болельщики «Лады» провели митинг в поддержку команды

Болельщики тольяттинской «Лады» провели митинг в поддержку своей команды. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Болельщики «Лады» собрались на митинг с целью показать руководству Самарской области и Континентальной хоккейной лиги что клуб для тольяттинцев не пустой звук, и его судьба очень важна для нас», — сказал представитель собравшихся болельщиков.

Реклама

Он отметил, что фанаты не считают решение об исключении «Лады» из КХЛ правильным, хотя понимают почему оно было принято.

«Болельщики хотят, чтобы все причастные к этому ответственные лица не просто уволились, но и понесли справедливое наказание по своим заслугам. Кроме того, мы рассчитываем услышать от представителей области или нового руководства, какие конкретные шаги будут предприняты для возвращения «Лады» в КХЛ», — добавил болельщик.

На митинге присутствовало больше тысячи человек.

Ранее сообщалось, что «Лада» и «Югра» будут выступать в Высшей хоккейной лиге.