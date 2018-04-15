Гол Кучерова помог «Тампе» удвоить преимущество над «Нью-Джерси» в Кубке Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграла «Нью-Джерси Дэвилз» во втором четвертьфинальном матче Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Алекс Киллорн, также отличились Брейден Пойнт, Тайлер Джонсон и Никита Кучеров. У гостей шайбы забросили Нико Хишир, Сами Ватанен и Блейк Коулман.

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Также Кучеров записал на свой счет две результативные передачи.

Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 41 из 44 бросков по своим воротам.

После этой победы счет в серии стал 2-0 в пользу «Тампы».

Третий матч пройдет в Ньюарке 17 апреля.

НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала. 2-й матч

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (США, Тампа) — «Нью-Джерси Дэвилз» (США, Ньюарк) — 5:3 (1:1, 4:1, 0:1)

1:0 — Пойнт (Палат, Макдона) — 12:15;

1:1 — Хишир — 13:38;

2:1 — Киллорн (Кучеров, Стэмкос) — 23:14 (5x4);

3:1 — Джонсон (Макдона, Пойнт) — 24:36;

4:1 — Кучеров — 26:01 (4x4);

5:1 — Киллорн (Кучеров, Хедман) — 33:12 (5x4);

5:2 — Ватанен (Грин, Шнайдер) — 39:34;

5:3 — Коулман (Зейджак, Мур) — 51:57