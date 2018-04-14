Смолов: если мою карточку не отменят, то мне все понятно с нашим чемпионатом

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов в резкой форме прокомментировал свою желтую карточку в матче с тульским «Арсеналом» (3:0), из-за которой он пропустит следующую игру с ЦСКА.

«Я думаю, сегодня всем очевидно, что мы полностью контролировали ход матча и победили заслуженно. Имели больше моментов и могли забить еще больше.

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Я хотел бы сказать по судейству. Ни разу за свою карьеру не комментировал его, но то, что было сегодня в первом тайме в эпизоде с моим участием, когда судья стоит в трех метрах и вместо того чтобы поставить очевидный пенальти дает мне четвертую желтую карточку в преддверии матча с ЦСКА… Я не знаю. Если ее не отменят, то мне все понятно с нашим чемпионатом и нашим судейским корпусом», — цитирует Смолова Rusfootball.

Он рассказал об эпизоде, когда получил повреждение.

«Я ему показываю, что у меня там дырка на бутсах, а он мне говорит, что не видел, и я, кажется, симулировал. В трех метрах стоит, я на повторе видел. Можно отменить только красную карточку? Ну отлично, все понятно тогда. Чемпионат великолепный, судейский корпус работает.

Считаю ли, что мне умышленно дали желтую карточку? Ну а вы как думаете? ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу чемпионов, где больше дадут денег, и у нас сейчас равное количество очков с ними. Совпадение? Я сомневаюсь», — добавил нападающий.

Ранее сообщалось, что из-за четвертой желтой карточки Смолов пропустит гостевую встречу с ЦСКА.