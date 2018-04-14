Обвиненные в расизме фанаты ЦСКА назвали журналистов «отвратительными клоунами»

Инициативная группа болельщиков московского ЦСКА по проблемам расизма выступила с заявлением после обвинения журналиста из Reuters, сообщает «Советский спорт».

«По крайней мере 11 человек из нашей группы располагались в различных секторах, в том числе на фанатской трибуне. Мы первыми сообщим о любом инциденте с проявлением расизма в России, но в данном случае можем заверить, что эти новости — абсолютная ложь», — отмечается в заявлении, после чего его составите делают акцент на том, что общались с несколькими английскими журналистами после игры и никто не слышал оскорблений.

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«Кто такой «фотограф Reuters»? Кажется, что «репортеры» Daily Mirror знают, что никто им не доверяют, а потом прячутся за более уважаемым Reuters. Отвратительные клоуны.

Это уродливая попытка этих «журналистов», которые приехали в Москву за сенсациями о битвах и крови, отомстить всем нам, английским и российским болельщикам, за мирную и уважительную обстановку на игре. Они просто не вынесли этого», — пишет группа, добавляя, что британские СМИ не сообщали про фанатов ЦСКА, которые обнимали болельщиков «канониров» перед игрой.

«Никогда не извинялись за ужасные истории о Москве, которые публиковали, потому что у них нет чести. И теперь они хотят вставить еще один «кирпич» в стену ненависти, которую они строили несколько месяцев», – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обвинил фотографа Reuters в клевете‍.