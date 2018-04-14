ЦСКА отреагировал на обвинения в расизме и пристыдил британского журналиста

Футбольный клуб ЦСКА заявил о том, что считает клеветой информацию о проявлениях расизма на ответном матче четвертьфинала Лиги Европы против лондонского «Арсенала», сообщает ТАСС.

«Руководство ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные болельщики армейского клуба возмущены клеветническим заявлением фотографа агентства Reuters о якобы звучавших на матче Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал» расистских кричалках в адрес темнокожих игроков лондонской команды», — отмечено в заявлении.

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«Матч, который запомнится болельщикам ярким футболом, прошел в отличной обстановке, поддержка трибун была просто великолепной. Представители УЕФА, равно как и официальные лица лондонского «Арсенала», остались довольны и превосходной организацией матча, и высокими мерами безопасности.

Более того, болельщики «Арсенала» выражали огромную благодарность хозяевам за теплый прием и подарки, которые им вручали перед матчем», — пишет клуб.

«В этой связи мы расцениваем информацию данного фотографа Reuters как дешевую провокацию, за которую профессиональному журналисту, если он таковым себя считает, должно быть стыдно», — также отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что агенство Reuters обвинило фанатов ЦСКА в расизме на матче с «Арсеналом».