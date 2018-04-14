Агенство Reuters обвинило фанатов ЦСКА в расизме на матче с «Арсеналом»

Фотограф агентства Reuters услышал от фанатов московского ЦСКА расистские кричалки в адрес темнокожих игроков «Арсенала» в ответном матче команд в 1/4 финала Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что журналистом было зафиксировано, как фанаты десятки раз по ходу матча оскорбляли Дэнни Уэлбека и Алекса Ивоби, когда игра проходила рядом с трибуной. Кроме того, расистскими выкриками был встречен первый гол гостей, забитый Уэлбеком.

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После завершения матча болельщики ЦСКА оскорбляли одного из запасных игроков «Арсенала», который вышел на поле совершить пробежку.

Однако официальные представители УЕФА не установили никаких расистских выкриков.

Матч ЦСКА — «Арсенал» завершился со счетом 2:2. За счет победы в первом матче в полуфинал вышла английская команда.