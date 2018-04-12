Только два российских тяжелоатлета смогут выступить на Играх-2020

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) выдаст только две квоты сборной России на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио, сообщает ТАСС.

По информации Reuters, IWF ввело новое правило, согласно которому национальной федерации, которая совершила 20 и более нарушений антидопинговых правил в период с 2008 по 2020 год, не может быть предоставлено право отправить на Олимпиаду более двух тяжелоатлетов своей страны.

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Помимо сборной России, по две квоты выделено Казахстану, Азербайджану, Армении и Белоруссии.

В сентябре 2017 года IWF отстранил Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) на один год. По результатам проверки допинг-проб российских спортсменов с Игр 2008 и 2012 годов было обнаружено, что атлеты неоднократно нарушали антидопинговые правила.

В январе 2018 года ФТАР приняла решение дисквалифицировать трех спортсменов за допинг.