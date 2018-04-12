Знарок не будет главным тренером сборной России по хоккею на чемпионате мира

Главный тренер СКА Олег Знарок РИА Новости

Олег Знарок не будет главным тренером сборной России по хоккею на чемпионате мира, который пройдет в мае в Дании, сообщает ТАСС.

Исполняющим обязанности наставника национальной команды будет Илья Воробьев.

«Готовимся к Дании, сейчас у нас Евротур, Еврочеллендж. Команда готовится. Знарок для нас очень много сделал, стал олимпийским чемпионом, чемпионом мира.

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Сейчас он подустал психологически, на него была сильная нагрузка и в СКА и в сборной. На этот турнир временно исполняющим обязанности главного тренера будет Воробьёв, а Знарок будет консультантом», — заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

С 2014 года сборную возглавлял Олег Знарок. Под его руководством коллектив стал чемпионом мира (2014) и олимпийским чемпионом (2018).