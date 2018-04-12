Олег Знарок не будет главным тренером сборной России по хоккею на чемпионате мира, который пройдет в мае в Дании, сообщает ТАСС.

Исполняющим обязанности наставника национальной команды будет Илья Воробьев.

«Готовимся к Дании, сейчас у нас Евротур, Еврочеллендж. Команда готовится. Знарок для нас очень много сделал, стал олимпийским чемпионом, чемпионом мира.

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Сейчас он подустал психологически, на него была сильная нагрузка и в СКА и в сборной. На этот турнир временно исполняющим обязанности главного тренера будет Воробьёв, а Знарок будет консультантом», — заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

С 2014 года сборную возглавлял Олег Знарок. Под его руководством коллектив стал чемпионом мира (2014) и олимпийским чемпионом (2018).