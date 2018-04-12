Глава мирового биатлона намерен покинуть пост из-за расследования

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг рассказал о своих планах покинуть должность до завершения расследования австрийскими властями. Слова чиновника приводит Reuters.

«Расследование связано с допинговым делом, что мы не проследили за подозрительными допинг-пробами и тому подобным.

Реклама

Я планирую покинуть свою должность», — сказал Бессеберг, добавив, что считает подобное решение правильным.

Ранее сообщалось, что в штаб-квартире IBU в Зальцбурге австрийская полиция провела обыски. Подобные меры страж порядка были связаны с расследованием дела о нарушениях антидопинговых правил.

Позже Бессеберг ответил на обвинения.