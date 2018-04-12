Глава мирового биатлона намерен покинуть пост из-за расследования
Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг рассказал о своих планах покинуть должность до завершения расследования австрийскими властями. Слова чиновника приводит Reuters.
«Расследование связано с допинговым делом, что мы не проследили за подозрительными допинг-пробами и тому подобным.
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Я планирую покинуть свою должность», — сказал Бессеберг, добавив, что считает подобное решение правильным.
Ранее сообщалось, что в штаб-квартире IBU в Зальцбурге австрийская полиция провела обыски. Подобные меры страж порядка были связаны с расследованием дела о нарушениях антидопинговых правил.
Позже Бессеберг ответил на обвинения.