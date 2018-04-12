Болельщики «Арсенала» стали жертвами вымогательств московского таксиста

Два болельщика лондонского «Арсенала» стали жертвами вымогательств в Москве перед ответным матчем четвертьфинала Лиги Европы с московским ЦСКА. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации журналистки «Би-би-си» Сары Рэйнсфорд, московский таксист, довозивший двух ее друзей от Лубянки до Пятницкой, стал требовать от них 10 тысяч рублей, после чего запер в машине.

Ранее сообщалось, что болельщикам «Арсенала» перед матчем с ЦСКА подарят шапки-ушанки‍.