Тренер «Луча-Энергии» Григорян заявил об угрозах со стороны фанатов команды

Главный тренер владивостокской «Луч-Энергии» Александр Григорян заявил об угрозах со стороны болельщиков команды.

«Каждый игровой день начинается с того, что мне присылают сообщения с оскорблениями и угрозами. Их поток увеличивается. Я отсылаю их начальнику службы безопасности клуба. Он говорит, что в этом нет криминала, что он бессилен в этой ситуации.

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Я для Владивостока кроме как добра ничего не делал. Сейчас команде надо выжить в ФНЛ, борьба идет сумасшедшая, а эти псевдофанаты всячески мешают своими скандированиями. Но в среду они перешли грань. Сразу скажу: я уже переслал часть сообщений, отправленных мне перед матчем с «Зенитом-2», в КДК.

Речь идет об экстремизме. Если органы, РФС не вмешаются в эту ситуацию, я не готов отвечать за свои поступки. Он оскорбил мою маму, которая 14 мая прошлого года ушла из жизни», — рассказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Григорян назначен главным тренером клуба ФНЛ «Луч-Энергия».