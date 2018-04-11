«Бавария» сыграла вничью с «Севильей» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

«Бавария» сыграла вничью с «Севильей» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 0:0, сообщает «Советский спорт».

Хозяева на протяжении матча больше атаковали, но так и не смогли распечатать ворота голкипера испанской команды Давида Сории.

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В первом матче в Севилье «Бавария» одержала победу со счётом 2:1.

Таким образом, мюнхенский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, составив компанию «Ливерпулю» и «Роме».

«Севилья» завершила свой еврокубковый сезон.

«Газета.Ru» провела текстовую трансляцию матча.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч

«Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Севилья» (Севилья, Испания) — 0:0

Удаления: нет – Корреа, 90+2