Гол Роналду в добавленное время вывел «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов

Мадридский футбольный клуб «Реал» на домашнем стадионе уступил «Ювентусу» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:3, сообщает ТАСС.

На второй минуте хорватский форвард итальянского клуба Марио Манджукич открыл счет ударом головой после передачи Сами Хедиры.

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На 37-й минуте хорват оформил дубль после навеса Штефана Лихтштайнера. Третий мяч забил Блез Матьюди в середине второй тайма.

В компенсированное время в ворота «Ювентуса» был назначен пенальти, а за споры с арбитром был удален голкипер гостей Джанлуиджи Буффон.

Криштиану Роналду реализовал 11-метровый. «Реал» уступил со счетом 1:3, но за счет победы 3:0 в первом матче мадридский клуб прошел дальше.

«Газета.Ru» провела текстовую трансляцию матча «Реал» — «Ювентус».

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

«Реал Мадрид» (Мадрид, Испания) — «Ювентус» (Турин, Италия) — 1:3

Голы: 0:1 — Манджукич, 2; 0:2 — Манджукич, 37; 0:3 — Матюиди, 60; 1:3 — Роналду, 90+7 (пен)

Удаления: нет – Буффон, 90+3