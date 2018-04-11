Глава мирового биатлона ответил на обвинения полиции

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг ответил на обвинения со стороны австрийской полиции в адрес организации, сообщает ТАСС.

«Сегодня меня допрашивала австрийская полиция, ее сотрудники утверждают, что российские биатлонисты принимали участие в соревнованиях, несмотря на нарушение антидопинговых правил.

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Я полностью опровергаю это, потому что когда у нас появляются подозрительные показатели крови в допинг-пробах, эти данные автоматически отправляются в лабораторию Осло для проведения оценки», — заявил Бессеберг, добавив, что надеется, что этот случай будет урегулирован как можно скорее.

«Я не хочу говорить, что волнуюсь по этому поводу. Надеюсь, этот случай будет быстро урегулирован, потому что это важно для всего биатлона», — добавил глава IBU.

Ранее сообщалось, что в штаб-квартире IBU в Зальцбурге австрийская полиция провела обыски. Подобные меры страж порядка были связаны с расследованием дела о нарушениях антидопинговых правил.