Органы погибшего в ДТП хоккеиста спасли жизни шести человек
Канадский хоккеист Логан Буле, который погиб в ДТП, спас жизни шести человек благодаря пожертвованию органов, сообщает kurir.rs.
За месяц до трагедии игрок подписал специальную пожертвовательную карточку. Семья хоккеиста выполнила желание Буле и сделала спортсмена донором органов.
«Этот человек стал героем в нашей семье, благодаря ему и его семье за пожертвование органов.Он наш ангел», — рассказала двоюродная сестра женщины, которой были пересажены почки атлета.
В Канаде 21-летнего Буле посмертно признали героем страны.
Автокатастрофа, унесшая жизни 14 человек, произошла в 30 километрах от города Тисдейл, расположенного в провинции Саскачеван на западе Канады.
В ДТП столкнулись грузовик и автобус, перевозивший юниорскую хоккейную команду «Бронкос», базирующуюся в Гумбольдте.