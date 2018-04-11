Медведев призвал отстраненных от Игр атлетов подавать иски в суды общей юрисдикции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал отстраненных от Олимпиады в Пхенчхане российских спортсменов помимо спортивных судов подавать иски в иностранные и российские суды общей юрисдикции. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Нужно добиваться справедливости всеми юридически возможными способами: это и судопроизводство в спортивном арбитраже, в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) — туда требования заявлены и спортсменами, и моим коллегой по правительству — Виталием Мутко», — сказал Медведев.

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Он подчеркнул, что необходимо продолжать такого рода исковое производство и в других судах.

«В том числе иностранных общегражданских, куда наши спортсмены могут заявить свои требования, и они это сделали <...>, и в наших судах, и в российских судах тоже нужно добиваться соответствующих решений.

Поддержку — и моральную, и иную поддержку на эту тему, — я считаю, мы все обязаны нашим спортсменам оказать», — добавил премьер.

Решения об отстранении российских спортсменов от Игр Медведев назвал несправедливыми.