Тренер Демченко опроверг обвинения в оскорбительном отношении к саночникам

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко опроверг обвинения спортсмена Семена Павличенко в оскорбительном отношении к членам национальной команды.

«Я себе такого не позволяю. Не могу сказать, в связи с чем у Семена это все продолжается и продолжается. После Олимпиады он дает кучу интервью. С чем это связано, что движет спортсменом. Причем на протяжении трех-четырех лет до Олимпиады мы нормально, хорошо работали.

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Семен рос, продвигался, никогда не было никаких конфликтов, и он никаких претензий не предъявлял. Так что не могу понять, с чем это связано. Может, кто-то за ним стоит и пытается чего-то добиться с помощью его интервью. Используют, может быть, его», — цитирует Демченко НСН.

Ранее Павличенко рассказал о непристойном поведении Демченко.