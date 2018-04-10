«Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» и покинул Лигу чемпионов
«Манчестер Сити» на своем поле потерпел поражение от «Ливерпуля» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт».
Счет в матче на второй минуте открыл нападающий хозяев Габриэл Жэзус. В составе «Ливерпуля» голами отличились Мохамед Салах и Роберто Фермино.
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Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
Манчестер Сити (Манчестер, Англия) — Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) — 1 : 2
Голы: 1:0 – Жезус – 2, 1:1 – Салах – 56, 1:2 – Фирмино – 77
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.