Тихонов предложил отправить в отставку все правление союза биатлонистов России

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал информацию, о том, что Минспорта России признало неудовлетворительными результаты национальной команды биатлонистов в сезоне. Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».

«Оценка Минспорта слишком мягкая. Я бы лишил лицензии тренеров, отправив Падина и Коновалова на переподготовку. Крючков и Гербулов превратили лучшего биатлониста страны в Антона Неуспевающего. Их надо лишить права работы с национальными командами. На этих двух тренеров потрачено столько денег, что их хватило бы для подготовки команды из восьми человек», — заявил чиновник.

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Также Тихонов отметил, что все, кроме него, должны подать в отставку.

«Рыба гниет с головы. Никто из правления ни за что не ответил. Все, кроме Тихонова, должны подать в отставку.

Эти люди проиграли все, развалили биатлон до основания. Майгуров — просто подонок. Надо пойти и признать свою ошибку, сказать, что виноват. Будем надеяться, у него хоть раз проснется совесть», — добавил он.

Ранее сообщалось, что экспертный совет Министерства спорта России признал результаты сезона у российских биатлонисток неудовлетворительными.