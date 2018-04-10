Расторжение «Динамо» контракта с Погребняком признанно незаконным

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) признала расторжение контракта с нападающим Павлом Погребняком незаконным и обязало московское «Динамо» выплатить компенсацию футболисту в полном объеме . Об этом сообщил юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы игрока, слова которого передает ТАСС.

«Динамо» обязано выплатить Погребняку в полном объеме всю сумму, положенную футболисту за оставшиеся полгода по контракту (с января по июнь). Клуб может обжаловать данное решение», — сказал Прокопец.

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Столичный клуб в январе текущего года разорвал соглашение с форвардом из-за неоднократных нарушений трудового договора.

Сам футболист на заседании палаты не присутствовал.

Ранее сообщалось, что дубль Погребняка за его новый клуб «Тосно» принес команде из Ленинградской области ничью с «Уралом».