Глава ФИФА полностью уверен в безопасности предстоящего чемпионата мира в России

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино уверен, что на чемпионате мира в России будет безопасно. Слова чиновника приводит RT.

«Разумеется, в России безопасно. А во время чемпионата мира по футболу будет еще безопаснее, потому что российские власти прекрасно понимают всю важность этого мероприятия и хотят продемонстрировать гостеприимство своей страны», — отметил Инфантино.

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Он рассказал о беспрецедентных мерах, которые будут применяться на мировом первенстве.

«В России будут созданы все условия для того, чтобы чемпионат мира прошёл в очень спокойной обстановке.

Поэтому люди, которые хотят насладиться футбольным зрелищем и летними деньками, пусть приезжают в Россию. Те, кому нужны стычки и тому подобное, пусть остаются дома», — добавил глава ФИФА.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.