Черчесов: кричал в раздевалке сборной России всего один раз

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о проявлении эмоций в раздевалке национальной команды. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Мне доводилось кричать в раздевалке сборной. Это было один раз, в Катаре. Думаю, до сих пор эхо в Катаре отдается от того, как я себя эмоционально вел. Вернее, я не кричал, а бурно выражал свои эмоции.

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После этого матча у нас не было ни одного случая, когда у нас не было эмоций», — сказал Черчесов в интервью youtube-каналу «Foot'Больные люди».

Он отметил, что отношение игроков к флагу своей страны стабильное.

«Да, нас можно критиковать за то, что не выиграли, не забили, но, думаю, отношение к флагу после той игры у нас стабильное. В этом плане определенное единение болельщик-команда есть», — отметил Черчесов.

Ранее Черчесов рассказал зачем сборной нужны были матчи с топ-командами Бразилии и Франции.