Французские власти расследуют причины смерти велогонщика Голартса

Власти Франции начали расследование в связи со смертью бельгийского велогонщика Михаэля Голартса. Об этом сообщает «Советский спорт».

Как сообщает Associated Press, прокурор города Камбре Реми Шварц рассказал, что в ближайшие дни состоится аутопсия, чтобы определить точную причину смерти бельгийца.

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23-летний спортсмен скончался в больнице Лилля, куда его доставили на вертолете после падения во время велогонки «Париж-Рубэ». Гилартс упал, ударившись о брусчатое дорожное покрытие, потерял сознание и пережил остановку сердца.

По словам Шварца, к падению гонщика во время гонки могли привести проблемы с сердцем.

Ранее сообщалось, что Голартс умер в больнице из-за полученных во время падения травм.