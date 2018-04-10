Американская теннисистка подала иск в суд из-за проблем со здоровьем после допинг-тестов

Американская теннисистка Мэдисон Бренгл пожаловалась на проблемы со здоровьем после прохождения допинг-тестов, сообщает «Советский спорт».

По информации Reuters, спортсменка подала иск против Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной федерации тенниса (ITF). 28-летней теннисистке стало плохо в момент взятия крови для допинг-пробы.

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Адвокат Бренгл заявил, что в WTA отказались обращать внимание на состояние здоровья американки.

«Теннисные власти игнорировали доказательства состояния ее здоровья, установленного врачами, и отказывались обеспечить ей альтернативные варианты тестирования с учетом медицинских показаний. Допинг-тесты привели к тому, что она была вынуждена сниматься с турниров, а теперь у нее появились непроходящие опухоль и слабость в ведущей руке.

При этом за десять лет в профессиональном туре она ни разу не пропустила тестирование, и тест ни разу не дал положительный результат», — сказал адвокат.

Отмечается, что против WTA и ITF может быть подан иск о возмещении материального ущерба в размере $10 млн.