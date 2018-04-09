Волейболистка «Мюнстера» стала жертвой трагедии с наездом грузовика в Германии

Немецкая Волейболистка клуба Бундеслиги «Мюнстер» Чиара Хенхорст стала жертвой трагедии, произошедшей в Мюнстере. Об этом сообщает «Советский спорт».

В немецком Мюнстере грузовик въехал в кафе: погибли три человека, включая водителя, покончившего с собой. В числе пострадавших находится 21-летняя Хенхорст, которая введена в искусственную кому. За рулем автомобиля находился 48-летний немец, имеющий психологические проблемы.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования немецким лидерам в связи с трагедией в Мюнстере.