Путин наградил Фетисова орденом «За заслуги перед отечеством» II степени
Президент России Владимир Путин наградил выдающегося хоккеиста Вячеслава Фетисова орденом «За заслуги перед отечеством» II степени. Об этом сообщает ТАСС.
Хоккеист был удостоен награды «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».
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В настоящий момент Фетисов занимает должность первого зампреда комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Ранее известный теннисный тренер Шамиль Тарпищев был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени после указа президента Путина.