Неизвестные обстреляли кортеж американского боксера Мейвезера

Неизвестные обстреляли кортеж, в котором находился американский боксер Флойд Мейвезер. Об этом сообщает газета «Известия».

По информации Atlanta Journal-Constitution, в результате стрельбы был ранен в ногу телохранитель боксера.

«Мы считаем, что Мейвезер, вероятно, находился в одном из автомобилей и не был ранен. На данный момент кажется, что это не было случайной стрельбой», — заявил представитель полиции Атланты, где было совершено преступление.

Ранее Мейвезер поделился мнением об аресте ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, напавшего на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223.